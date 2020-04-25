Александр Васильев назвал одну из причин несчастных браков

Ведущий программы «Модный приговор» раскритиковал дам. Он считает, что русские женщины выйдя замуж и родив ребенка забывают ухаживать за собой. От этого могут быть проблемы в семейной жизни. Дама непременно должна иметь домашнюю элегантную одежду. В пример Александр Васильев привел голливудских звезд прошлого века, которые носили дома шелковые пеньюары.

⠀«Старайтесь всегда быть для вашего мужа или жены элегантными и новыми, для того чтобы эта новость сохраняла ваши отношения, избегайте рутины и избегайте банального. Это то, что я могу вам всем посоветовать. А образы голливудских див 1930-х — 1940-х годов помогут вам разнообразить свой домашний гардероб во время самоизоляции», — написал Александр. View this post on Instagram A post shared by Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) on Apr 25, 2020 at 7:07am PDT

Многие подписчики согласились с историком моды, но некоторые посчитали, что элегантная домашняя одежда многим в России не по карману.