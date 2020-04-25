Александр Васильев назвал одну из причин несчастных браков

Ведущий программы «Модный приговор» раскритиковал дам. Он считает, что русские женщины выйдя замуж и родив ребенка забывают ухаживать за собой. От этого могут быть проблемы в семейной жизни. Дама непременно должна иметь домашнюю элегантную одежду. В пример Александр Васильев привел голливудских звезд прошлого века, которые носили дома шелковые пеньюары.
⠀«Старайтесь всегда быть для вашего мужа или жены элегантными и новыми, для того чтобы эта новость сохраняла ваши отношения, избегайте рутины и избегайте банального. Это то, что я могу вам всем посоветовать. А образы голливудских див 1930-х — 1940-х годов помогут вам разнообразить свой домашний гардероб во время самоизоляции», — написал Александр.
Многие подписчики согласились с историком моды, но некоторые посчитали, что элегантная домашняя одежда многим в России не по карману.
«Ну да, как раз для среднего класса! На 17 тысяч рублей в месяц можно призадуматься о элегантном гардеробе и главное во время самоизоляции», «Да, это так! Недавно задумалась об этом и сшила себе элегантный халат», «Золотые слова», — прокомментировали поклонники Васильева.