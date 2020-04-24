Бразильские страсти: мама Неймара бросила молодого любовника за связи с мужчинами

52-летняя женщина крутила роман с 23-летним парнем, пока не узнала его маленький секрет.

Настоящая «Санта-Барбара» в семье известного бразильского футболиста Неймара: его мать — 52-летняя Надин Гонсалвес — бросила своего любовника, который в два раза младше нее.

Как передает издание The Sun, около двух недель назад женщина объявила в Instagram, что встречается с 23-летним красавчиком Тьяго Рамосом. Причем ее известный сын, которому 28, поддержал этот союз.

Но роману не суждено было продлиться долго, уже скоро Надин выставила молодого человека за дверь. Женщина вспылила, когда узнала, что до нее Тьяго встречался с несколькими мужчинами, конкретно: с личным шеф-поваром Неймара Мауро и бразильским комиком Карлиньюсом Майя.

Известно, что молодой любовник Надин был большим фанатом ее сына и, как и многие, хотел стать к нему ближе. Смелая была попытка, но неудачная. Зато теперь понятно, откуда пошло выражение «бразильский сериал».