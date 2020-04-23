Love-коуч дала советы, как вернуть страсть в застоявшиеся отношения

По мнению Юлии Ланске, у женщины есть большой набор инструментов для регулирования «погоды в доме».

Чаще всего любовь убивает не бытовуха и не более молодая соперница, а скука и однообразие. Так считает love-коуч Юлия Ланске. Эксперт по построению отношений с успешными мужчинами дала читательницам Woman’s Day несколько советов, как разжечь страсть в паре и заставить мужчину смотреть только на его возлюбленную.

Чаще меняться внешне. Даже самое красивое лицо со временем надоедает. Образ женщины должен быть разный: от милой и нежной девочки, до обжигающе страстной демоницы. Тем более, что у дам для этого есть широкий спектр инструментов в виде одежды, макияжа, аксессуаров и прочего. И так же часто менять свое состояние. Не стоит быть одинаковой, каждый человек имеет несколько талантов, нужно показывать каждый из них и, неплохо бы, открыть новые. Тренировать мимику и эмоции. В каждой женщине живет актриса, и у нее есть свои «инструменты». Обворожительная улыбка, манящий взгляд, озорное подмигивание. Изучив свои естественные возможности, можно использовать их по необходимости. Использовать язык тела. Быть грациозной можно и сидя дома на карантине. Покачивания бедрами, изящные жесты работают лучше всяких там афродизиаков. Больше общаться. Не стоит сидеть, уткнувшись в смартфон, когда можно поддержать разговор с супругом. Мужчины ценят мудрость и обаяние своих дам, а это можно легко выразить словами. Раскрыть себя в постели. Рано или поздно интимная жизнь тоже начинает тускнеть. И не стоит ждать, что партнер проявит инициативу по ее наполнению. Паре следует поделиться своими сексуальными фантазиями и попробовать их удовлетворить, рассказать друг другу о самых чувствительных точках и получить еще больше удовольствия от совместных ночей. Открывать что-то новое вместе. Новые занятия, хобби, развлечения, мастер-классы. Женщина — вдохновитель своего мужчины. А совместное постигание неизведанного определенно укрепит отношения. Создавать семейные традиции и воспоминания. Рутину стоит разбавлять чем-то запоминающимся: прогулкой в летнюю ночь, выездом на природу только вдвоем, необычным свиданием. Тем, что останется в памяти, формируя образ «мы». Эти моменты вернут романтику в отношения и сработают на будущее, чтобы пара жила «долго и счастливо».

Справка Teleprogramma

Юлия Ланске — психолог, эксперт по построению отношений с успешными мужчинами, коуч № 1 в мире в сфере знакомств, по версии премии iDateAwards 2019. Автор коучинга «Алгоритма счастливого замужества», автор книги «25 сверхсекретных лайфхаков для привлечения мужчины». Имеет свое брачное агентство.