Количество разводов в самоизолированной Москве уменьшилось на 70 процентов

Многие пары не хотят переносить дату заключения брака и приходят в ЗАГС в масках под цвет свадебного наряда.

Несмотря на то, что из-за долгой самоизоляции россиянам предрекали увеличение числа разводов, свежая статистика говорит об обратном. В Москве, например, количество заявлений на развод, зарегистрированных в первые три недели апреля, сократилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ЗАГС российской столицы.

За указанный период москвичи подали 2,5 тысячи заявлений на заключение барка, около 1,8 тысячи поженились, а 30% влюбленных решили перенести дату свадьбы на более поздний срок, ожидая конца вынужденного карантина. По словам работников ЗАГСа, перенос дня создания семьи можно выполнить онлайн и повторно оплачивать госпошлину не потребуется.

Пока что все регистрации брака проходят в неторжественной обстановке, без гостей и с соблюдением эпидемиологических мер предосторожности. Но это не особо мешает молодым делать день свадьбы праздничным.

«Некоторые пары ведут прямые трансляции в социальных сетях, некоторые ведут видеоконференции с близкими и друзьями. Молодожены соблюдают меры безопасности и приходят в ЗАГС в креативных масках, соответствующих выбранному платью или костюму», — говорят в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.