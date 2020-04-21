5 признаков того, что в вашей паре есть чувства

Когда пара уже 5–10 лет вместе, пылкость первоначальных чувств теряется. То, что раньше воспринималось как вклад в отношения, становится чем-то само собой разумеющимся. На этом этапе многие партнеры начинают задумываться: а не прошла ли их любовь?
Семейный психолог и телеведущая Ольга Крайнова составила для портала Wday список признаков, по которым можно определить, что в устоявшейся паре сохранились чувства.
- Вдвоем партнерам комфортнее, чем по отдельности. Будучи разделенными, они стремятся вернуться друг к другу.
- Когда они вместе, им весело. В разговоре всегда всплывают истории, словечки и цитаты, смысл которых понимают только они.
- Когда один партнер заболевает, второй начинает ухаживать за ним.
- Оба стремятся слышать друг друга, стараются понять настоящие чувства партнера.
- Когда человека хочется обнять, даже если он не при параде, заспанный и помятый.
Крайнова напомнила дамам, которые несколько устали от своего брака, что вокруг полно женщин, которые только мечтают о мужчине, готовом скрасить их одиночество.
«Попробуйте посмотреть на своего мужа другими глазами: не глазами человека, который уже привык к своему партнеру, а глазами женщины, которая много лет находится в поисках. Уверена, вы найдете массу достоинств в вашем таком обычном и привычном избраннике», – советует психолог.
В конце она отметила, что сомнения и рутина могут разрушить хорошие отношения (особенно в период вынужденной самоизоляции), но нужно концентрироваться на плюсах и не позволять брать верх отравляющим мыслям.
Справка Teleprogramma
Ольга Крайнова – семейный психолог, консультант по отношениям, ведущая телепередачи «Хорошая Жена. Мужской взгляд», основатель семейного тренингового центра «Хорошая жена», автор книги «Советы по поиску мужа!».