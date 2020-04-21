5 признаков того, что в вашей паре есть чувства

Как понять, что любовь между мужчиной и женщиной не испарилась с годами.

Когда пара уже 5–10 лет вместе, пылкость первоначальных чувств теряется. То, что раньше воспринималось как вклад в отношения, становится чем-то само собой разумеющимся. На этом этапе многие партнеры начинают задумываться: а не прошла ли их любовь?

Семейный психолог и телеведущая Ольга Крайнова составила для портала Wday список признаков, по которым можно определить, что в устоявшейся паре сохранились чувства.

Вдвоем партнерам комфортнее, чем по отдельности. Будучи разделенными, они стремятся вернуться друг к другу. Когда они вместе, им весело. В разговоре всегда всплывают истории, словечки и цитаты, смысл которых понимают только они. Когда один партнер заболевает, второй начинает ухаживать за ним. Оба стремятся слышать друг друга, стараются понять настоящие чувства партнера. Когда человека хочется обнять, даже если он не при параде, заспанный и помятый.

Крайнова напомнила дамам, которые несколько устали от своего брака, что вокруг полно женщин, которые только мечтают о мужчине, готовом скрасить их одиночество.

«Попробуйте посмотреть на своего мужа другими глазами: не глазами человека, который уже привык к своему партнеру, а глазами женщины, которая много лет находится в поисках. Уверена, вы найдете массу достоинств в вашем таком обычном и привычном избраннике», – советует психолог.

В конце она отметила, что сомнения и рутина могут разрушить хорошие отношения (особенно в период вынужденной самоизоляции), но нужно концентрироваться на плюсах и не позволять брать верх отравляющим мыслям.

Справка Teleprogramma

Ольга Крайнова – семейный психолог, консультант по отношениям, ведущая телепередачи «Хорошая Жена. Мужской взгляд», основатель семейного тренингового центра «Хорошая жена», автор книги «Советы по поиску мужа!».