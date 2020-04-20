Олимпийский чемпион по плаванию станет отцом ребенка девушки из Tinder

СМИ пишут, что пара встречалась всего дважды, но эти свидания закончились беременностью.

Занятная история приключилась с британским пловцом Адамом Пити. 25-летний олимпийский чемпион и 8-кратный чемпион мира готовится стать папой. Причем узнал он об этом от девушки, с которой всего два раза ходил на свидание, а познакомились они в Tinder.

Как пишет The Sun, 22-летнюю подругу спортсмена зовут Эйри Манро. После переписки на сайте знакомств, студентка-художница и чемпион по плаванию дважды встречались вживую, и второе рандеву принесло им обоим неожиданный сюрприз. Ожидается, что ребенок родится в сентябре.

Сообщается, что, узнав о беременности подруги, Пити вначале разозлился, но сейчас он скорее взволнован. Однако сам спортсмен написал в Instagram, чтобы его поклонники не верили всему, что написано The Sun.

«Я уже чувствую огромную любовь к нашему ребенку, и ничто не отнимет этого у меня. Я не могу дождаться того, чтобы стать отцом и принять вызовы и радость этого события», — поделился Адам с подписчиками.

Манро же написала о нем в соцсетях: «Лучший карантинный приятель, которого может пожелать девушка».

Кстати, в некоторых источниках отмечается, что в период угрозы коронавируса, количество переписок в Tinder увеличилось на 25%. Запертые на самоизоляции люди стали больше времени уделять интернет-знакомствам.