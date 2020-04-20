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Олимпийский чемпион по плаванию станет отцом ребенка девушки из Tinder

СМИ пишут, что пара встречалась всего дважды, но эти свидания закончились беременностью.

Олимпийский чемпион по плаванию станет отцом ребенка девушки из Tinder
Адам Пити - звезда спорта, а еще красавчик. Фото: globallookpress.com

Занятная история приключилась с британским пловцом Адамом Пити. 25-летний олимпийский чемпион и 8-кратный чемпион мира готовится стать папой. Причем узнал он об этом от девушки, с которой всего два раза ходил на свидание, а познакомились они в Tinder.

Как пишет The Sun, 22-летнюю подругу спортсмена зовут Эйри Манро. После переписки на сайте знакомств, студентка-художница и чемпион по плаванию дважды встречались вживую, и второе рандеву принесло им обоим неожиданный сюрприз. Ожидается, что ребенок родится в сентябре.

Сообщается, что, узнав о беременности подруги, Пити вначале разозлился, но сейчас он скорее взволнован. Однако сам спортсмен написал в Instagram, чтобы его поклонники не верили всему, что написано The Sun.

«Я уже чувствую огромную любовь к нашему ребенку, и ничто не отнимет этого у меня. Я не могу дождаться того, чтобы стать отцом и принять вызовы и радость этого события», — поделился Адам с подписчиками.

Манро же написала о нем в соцсетях: «Лучший карантинный приятель, которого может пожелать девушка».

Кстати, в некоторых источниках отмечается, что в период угрозы коронавируса, количество переписок в Tinder увеличилось на 25%. Запертые на самоизоляции люди стали больше времени уделять интернет-знакомствам.

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