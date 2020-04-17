«Я одинока уже три года»: Холли Берри не хочет заводить отношения

Как и большая часть человечества, голливудская актриса Холли Берри последние недели проводит в самоизоляции. Чтобы не терять связь со своими подписчиками и фанатами, звезда устраивает в своем аккаунте Instagram прямые трансляции, во время которых она отвечает на вопросы и рассказывает интересные и неизвестные ранее факты из своей жизни. Помогает ей в этом близкая подруга, Лена Уэйт, которая также актриса и писатель.

В минувший четверг, 16 апреля, Берри рассказала о разводе с Оливье Мартинесом и о том, что одиночество это не так уж и плохо. Напомним, расставание пары произошло в 2016 году и с тех пор красотка из Голливуда так и не нашла себе достойную пару.

«После развода с отцом Масео я одинока вот уже три года. Я решила подождать, не буду спешить. Я больше не чувствую потребности в отношениях» — сообщила о своем текущем семейном положении Холли.

В итоге актриса заметила, что она либо найдет идеального человека, который полностью ее устроит, либо так и будет жить одна со своими детьми.