«Мы всегда носим шмотки на двоих»: Дакота призналась в общем гардеробе с бойфрендом

Певица и ее возлюбленный-клипмейкер никого не удивили, поменявшись одеждой.

Певица Рита Дакота и ее новый возлюбленный Федор Белогай решили принять участие в популярном челлендже с переодеваниями. Все, как обычно, девушка и парень поменялись одеждой, что должно было стать неким шоком для зрителей. Однако в случае с этим двумя видео не вызвало удивления. И 30-летняя артистка знает, почему.

«Когда одеваешься как пацан всегда. Челлендж не прокатил», — написала Маргарита в Instagram.

Звезда намекнула, что очень часто в своей внешности прибегает к стилю пацанки: любит широкие майки, балахоны, рваные джинсы и спортивные наряды. Хотя и женственных образов с платьями и купальниками у девушки хватает.

Поклонники Дакоты оставили под роликом ироничные комментарии о том, что у нее с молодым человеком может быть один гардероб. И оказалось, что это вовсе не далеко от правды.

«Мы всегда носим шмотки на двоих. Штаны тоже, не только верх», — ответила певица одной из подписчиц.

А как вы считаете, приемлемо ли в отношениях объединять не только досуг, но и одежду?