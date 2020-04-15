Актуальная тема: как супругам пережить самоизоляцию без развода

Многие семейные пары испытали на себе разрушительные воздействия совместного домашнего карантина. После двух, а то и трех недель самоизоляции супруги перестают терпеть друг друга. Известно, что в других странах, затронутых коронавирусом, участилось количество разводов.

Издание The Blue Print поговорило с клиническим психологом и семейным психотерапевтом Инной Хамитовой о том, как спасти отношения во время эпидемии коронавируса.

Специалист рассказала, что с началом пандемии количество обращений к психологам увеличилось.

«В целом тенденция такая: если у пары накопились обиды и недовольства, но партнеры предпочитали сбегать, например, в работу, личные дела, общение с друзьями и увлечения, то для них изоляция будет непростым периодом. Но существуют и пары, которые в силу занятости не могли посвящать друг другу много времени. Такие пары, скорее, переживут самоизоляцию как период близости и теплоты», — говорит Хамитова.

Психолог советует установить распорядок дня. Если партнер работает из дома, то пусть его «как бы не будет» в этот период. А остальные часы лучше посвятить совместной трапезе или хобби. Если у пары появились сложности в общении, то стоит вспомнить, что их радовало во время начала их романа и повторить эти действия.

Период самоизоляции она назвала вообще непригодным для выяснения отношения, так как сейчас у всех людей есть один общий источник стресса и тревоги, с которым нужно справиться. Личные претензии лучше отложить на потом, когда ситуация нормализуется. Если же ну прям подмывает устроить скандал, лучше переключиться на другое действие — сходить в душ, например.

Важно помнить, что близкий человек должен быть не источником стресса, а энергетическим ресурсом для вас. О расставании следует думать, только если человек столкнулся с психологическим или физическим насилием, которое вторая сторона отказывается признавать и исправлять ситуацию.

Справка Teleprogramma.

Хамитова Инна Юрьевна — директор Центра системной семейной терапии (г. Москва), клинический психолог. Окончила МГУ и Институт практической психологии и психоанализа. Опыт работы — с 1996 года. Имеет более 60 научных публикаций. Более 15 раз повышала квалификацию.