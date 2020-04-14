«Бросается на шею и рвет когтями лицо»: Самбурская подняла тему домашнего насилия

После некоторых высказываний в соцсетях актрису и певицу Настасью Самбурскую стали обвинять в поощрении домашнего насилия. Об этом 33-летняя артистка написала в Instagram, поспешив заверить поклонников, что ничего подобного она не поощряет, наоборот, «сама бы казнила домашних тиранов».

Но при этом звезда отметила, что в историях с измученными женщинами всегда есть и вторая сторона, и Настасье хочется услышать истории мужчин.

«Ведь часто бывает, что женщина сама вынуждает ее, например, от себя оттолкнуть, когда она, как разъяренная львица, бросается на шею и рвет когтями лицо, когда выводит так, что нужно обладать действительно железными нервами, чтобы удержать себя в руках и не двинуть, а вашу попытку оторвать ее от себя она тут же воспринимает, как насилие с вашей стороны, рыдает и идет снимать побои, показывая всем свои синие запястья, за которые вы ее всего лишь держали в целях самообороны, чтобы не лишиться зрения», — пишет Самбурская, обращаясь к мужчинам.

В своем посте она призвала сильный пол поделиться последствиями, в которым приводил «бабский неадекват». Правда, в комментариях больше активности проявили женщины, но мужские ответы все-таки тоже нашлись.

«Женщин, которые бросаются на мужчин, царапают, кусают, не бить надо, а разводиться. Я, во всяком случае, так поступил. Наверное, есть много странных людей которые пытаются так проживать, мне кажется, это не правильно», — написал один из подписчиков. «Примерно так я от жены уходил… Сначала домой не хотел приходить, потому что мозги …, а потом собрался уходить — так она на меня обиделась, дралась похлеще мужика… А бывает еще хуже, поножовщина и так далее», — добавил другой.

А как выдумаете, если дело дошло до рукоприкладства, стоит ли разводиться?