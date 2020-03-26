«Чтобы не поссориться…»: психологи дали советы, как сделать время в самоизоляции комфортным

Как организовать пространство и распорядок дня, чтобы избежать конфликтов? Своим мнением поделилась психолог, доцент Московского городского педуниверситета Юлия Челышева.
По мнению эксперта, самое главное в совместном времяпрепровождении – это установка общих правил, с которыми будут согласны все. Чтобы раздражение от пребывания друг с другом сутками напролет не накапливалось, лучше сообщать об этом сразу.
Как считает психолог, замалчивать конфликты не стоит – это создает лишь большее напряжение. Разрешать любые вопросы необходимо в конструктивном диалоге. Послания, по возможности, должны быть прямыми, экологичными, через «Я–сообщения» и проговариванием чувств и причины неприятных эмоций.
Юлия Челышева подчеркивает: при поиске выхода из конфликтной ситуации важно совместно искать решение, а не воевать друг с другом «до победного».
Справка Teleprogramma.pro
Юлия Челышева – заместитель директора МГПУ, доцент, кандидат педагогических наук. Имеет опыт практической и научной психологии с 1998 года. Член Федерации психологов РФ.
Специалисты в области психологии из Израиля также дали несколько советов тем, как улучшить качество своей жизни во время изоляции.
- Во-первых, эксперты рекомендуют ограничить пребывание в информационном поле и посвятить время приятным занятиям, самообразованию или домашним делам.
- Во-вторых, у тех, кто постоянно пропадал на работе, появилась уникальная возможность вдоволь наобщаться с близкими и детьми, в частности. Вот настоящее испытание для родительской фантазии!
- А чтобы пребывание в одной квартире стало более комфортным, стоит разделить пространство на зоны в качестве личного пространства для каждого домочадца.
- Психологи настойчиво рекомендуют: во время карантина, когда ритм жизни стал медленнее, отличный успокаивающий эффект от общей напряженности дадут книги. Вдумчивое чтение, как цитирует специалистов «РИА Новости», это полезное умение, которое не только тренирует мозг, но и дарит ощущение сосредоточенности сродни медитации.