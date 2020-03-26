«Чтобы не поссориться…»: психологи дали советы, как сделать время в самоизоляции комфортным

Для многих россиян карантин и условия самоизоляции стали настоящим стрессом. Давно у людей не было столько возможности провести время дома и в окружении семьи.

Как организовать пространство и распорядок дня, чтобы избежать конфликтов? Своим мнением поделилась психолог, доцент Московского городского педуниверситета Юлия Челышева.

По мнению эксперта, самое главное в совместном времяпрепровождении – это установка общих правил, с которыми будут согласны все. Чтобы раздражение от пребывания друг с другом сутками напролет не накапливалось, лучше сообщать об этом сразу.

Как считает психолог, замалчивать конфликты не стоит – это создает лишь большее напряжение. Разрешать любые вопросы необходимо в конструктивном диалоге. Послания, по возможности, должны быть прямыми, экологичными, через «Я–сообщения» и проговариванием чувств и причины неприятных эмоций.

Юлия Челышева подчеркивает: при поиске выхода из конфликтной ситуации важно совместно искать решение, а не воевать друг с другом «до победного».

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Челышева – заместитель директора МГПУ, доцент, кандидат педагогических наук. Имеет опыт практической и научной психологии с 1998 года. Член Федерации психологов РФ.

Специалисты в области психологии из Израиля также дали несколько советов тем, как улучшить качество своей жизни во время изоляции.