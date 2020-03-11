«Пишите заявления»: Наталья Поклонская высказалась о домогательствах в Госдуме

По словам экс-прокурора Крыма, к ней никто и никогда не приставал.

Депутат Наталья Поклонская ответила на вопрос о приставаниях в Госдуме. По ее словам, ее эти случаи, если они и когда-то были, то обошли стороной.

«Меня постоянно спрашивали, что вы можете сказать о приставании председателя Комитета по международным делам Слуцкого к каким-то там девочкам-журналисткам. Ну что я могу сказать? Спустя год вспомнить, что к тебе кто-то приставал. Слуцкий, не Слуцкий. Если приставал и домогался — пишите заявления. Возбуждайте уголовные дела, добивайтесь справедливости. Говорите об этом сразу». Наталья Поклонская

Как сказала Наталья Поклонская, их комитет «реально самый крутой в Думе». «И Слуцкий наш самый лучший председатель комитета. Я его очень уважаю», — заметила она.

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Журналист спросил, допускает ли Поклонская, что в Госдуме есть сексуальные домогательства. «Со мной нет. Смотря, как и кто поведет себя. Если кто-то хочет, чтобы к нему сексуально домогались, то вперед», — ответила на это экс-прокурор Крыма, слова которой приводит RT.