«Я естественная мама»: Алисия Сильверстоун все еще спит в одной постели с 11-летним сыном

В новом интервью 45-летняя актриса Алисия Сильверстоун («Бэтмен и Робин», «Взрыв из прошлого», «Вампирши») рассказала о своем материнстве.

У звезды есть 11-летний сын Беар, рожденный в браке с музыкантом Кристофером Джареки, с которым она прожила 20 лет (расстались в 2018 году).

«Беар и я все еще спим вместе, - призналась Алисия в подкасте The Ellen Fisher. – У меня будут проблемы с критиками матерей из-за того, что я сказала это. Но мне реально все равно. Я естественная мама, и я любящая мама. Я верю в любовь, я верю в природу, а наше общество боится природы и любви».