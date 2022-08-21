«Выбирать не нужно»: Седокова поделилась примером, как быть и «горячей» штучкой и хорошей матерью

Вечером 21 августа Анна Седокова поделилась со своими поклонниками несколькими видео с концерта своего кумира – 31-летней американской певицы Тейяны Тейлор.

Анна отметила, что западная коллега нравится ей из-за своей красоты, пластики и «горячих» шоу. Однако на недавнем концерте к Тейяне на сцене присоединились ее муж и дочка. Вместе они исполнили несколько песен и выглядели очень трогательно. Вразрез с дерзким и сексапильным имиджем Тейлор.

«Я готова пересматривать эти милейшие видео бесконечно. Кстати муж у нее баскетболист, наверное, еще поэтому я так прониклась», - пишет 39-летняя Седокова в Telegram.

«Но если о выводах. То даже по этим видео видно, что женщина может быть разной. И сексуальной, и отличной матерью одновременно. И тут уже кому какие ценности близки. А я всю свою жизнь пою и говорю о том, что выбирать не нужно. Получить можно все. Наслаждайтесь».