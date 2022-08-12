Волочкова объяснила, почему не помогает юной дочери в продвижении

Дочери Анастасии Волочковой, Ариадне скоро исполнится 17 лет. Несмотря на то, что между балериной и ее наследницей были некоторые разногласия, в интервью известная танцовщица отзывается о юной девушке крайне положительно.

«Это совершенно удивительный человек, Ариша очень талантливая. Есть такие дети, которые развиты не по годам. Она, как и я, тоже занимается благотворительностью», — говорит о дочери Волочкова.

По словам балерины, ее наследница планирует поступать в Сорбону, хочет стать переводчиком. Она уже прекрасно владеет английским и французским языками, пишет на них стихотворения. Но Ариадна не хочет, чтобы известная мать продвигала ее и помогала в карьере.