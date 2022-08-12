Волочкова объяснила, почему не помогает юной дочери в продвижении

Дочери Анастасии Волочковой, Ариадне скоро исполнится 17 лет. Несмотря на то, что между балериной и ее наследницей были некоторые разногласия, в интервью известная танцовщица отзывается о юной девушке крайне положительно.
«Это совершенно удивительный человек, Ариша очень талантливая. Есть такие дети, которые развиты не по годам. Она, как и я, тоже занимается благотворительностью», — говорит о дочери Волочкова.
По словам балерины, ее наследница планирует поступать в Сорбону, хочет стать переводчиком. Она уже прекрасно владеет английским и французским языками, пишет на них стихотворения. Но Ариадна не хочет, чтобы известная мать продвигала ее и помогала в карьере.
«Она умоляет не помогать ей — хочет всего в жизни добиться сама, — цитирует Волочкову издание «Дни.ру». — Дочь знает, что способна достичь всего талантом, без блата, как и я сама в свое время».
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По мнению Анастасии, ее дочь не станет осуждать свою эпатажную мать. Так как знает, что балерине пришлось много трудиться, чтобы заработать богатство и популярность.