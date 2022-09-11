Владимир Сычев переехал из Москвы за город ради здоровья дочери

Актер Владимир Сычев родился и вырос в Москве, в Кунцево. Однако уже почти 12 лет живет за городом. Почему так, он объяснил в новом интервью.

«Родился на Рублевском шоссе со стороны Москвы, в «хрущевках», а сейчас живу на Рублево-Успенском шоссе со стороны области. Почему в области? Потому что родились дети. Первая дочка в первый год жизни болела, нам посоветовали уехать за город, где состояние у нее улучшилось. Она окрепла и вообще в разы меньше стала простужаться. И с тех пор как Анечка родилась, так мы и живем за городом», - рассказал 51-летний артист журналу «Москвич».