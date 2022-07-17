В России выпустят мультсериал, честно рассказывающий о жизни в деревне

Создатели мультсериалов «Смешарики» и «Фиксики» выпустят новый анимационный проект с образовательным подтекстом. Группа компаний «Рики» представила на фестивале «Пилот» рисованный комедийный сериал «Деревенские истории».

Главная героиня картины - пятилетняя девочка Ася, которая переезжает жить из города в деревню. Правда, о сельском быте малышка ничего не знает. Но ее новым другом становится сын фермеров Ваня, который все расскажет и покажет юной горожанке.

«Родился этот проект из истории, что у автора собственные дети не знали, откуда берутся яйца в холодильнике, были уверены, что это специальная упаковка. И автор проекта решила рассказать детям, которые такие же, как главная героиня сериала, о том, как вообще все устроено», - цитирует ТАСС продюсера сериала Десиславу Медкову.

Она уточнила, что премьера «Деревенских историй» состоится весной или осенью 2023 года, а пока идет производство картины.