В России создадут масштабную организацию наподобие пионерии

Президент РФ Владимир Путин подписан закон «О российском движении детей и молодежи». Упомянутая организация получит название «Большая перемена» и по своей структуре напомнит советскую пионерию.

В новую организацию будут принимать детей от 6 лет. Ее отделения появятся в каждом субъекте и муниципалитете федерации. В ее формировании смогут участвовать некоммерческие организации, казачьи общества, общины коренных народов и общественные фонды.

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Любопытно, что данный законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму 19 мая — в День пионерии. Авторы идеи надеются, что подобное движение охватит абсолютное большинство школьников и студентов колледжей для того, чтобы дать детям достойную цель в жизни.