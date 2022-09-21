«У меня дрожь от бессонницы»: Кэти Перри объяснила, почему не наймет няню на полный рабочий день

У 37-летней певицы Кэти Перри напряженный рабочий график, но она не нанимает няню на полный рабочий день, чтобы заботиться о своей 2-летней дочери Дейзи. В новом интервью поп-звезда объяснила, почему она не хочет упростить себе жизнь.

«Я много работаю и всегда много работала, — сказала Кэти в подкасте Smartless. - У меня замечательная няня, но у меня нет няни на полный рабочий день, потому что я чувствую, что если бы у меня была няня на полный рабочий день, я бы никогда не смогла знать, как заботиться о своей дочери, как я должна».

«Поэтому каждый день, когда не работаю, я просто в режиме мамы. Неважно, было ли у меня шоу, которое закончилось в 11 вечера. Я просыпаюсь в 6 часов утра, и мы идем завтракать. И да, у меня дрожь от бессонницы, но сегодня я в режиме мамы».