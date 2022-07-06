«Ты хорошая мама»: Монеточка подготовила шпаргалку для психического здоровья молодой матери

Ставшая мамой месяц назад певица Монеточка поделилась с поклонниками, что, как и многие девушки с ребенком на руках, она не может удержаться от посещения женских форумов в поисках ответов на свои вопросы о материнстве.
«Скажу вам честно, комментарии женщин в интернете удивили меня своей жестокостью, а требования к новой маме - невыполнимостью, причем со всех сторон все требуют от нее разного, - пишет 24-летняя артистка в Telegram. - Послеродовая депрессия для многих все еще либо не существует, либо является признаком инфантильности, неподготовленности к своей роли. Будто этот безумный вальс гормонов очень легко укротить и подстроить под свои нужды».
Начитавшись негативных комментариев, молодая певица решила записать для себя несколько постулатов на будущее, чтобы никогда не сомневаться в себе как в матери.
И вот, что у нее получилось:
- Ты хорошая мама, даже если не сразу почувствовала всепоглощающую любовь.
- Ты хорошая мама, даже если ты испугалась.
- Ты хорошая мама, даже если не все успела.
- Ты хорошая мама, даже если реальность не совпала с твоими ожиданиями.
- Ты хорошая мама, даже если тебе непросто принять перемены в своей жизни.
- Ты хорошая мама, даже если тебе не удается быть благодарной и счастливой каждый день.
- Ты хорошая мама, даже если пока не успела стать идеальным человеком.
- Ты хорошая мама, даже если ты не детский педиатр.
- Ты хорошая мама, даже если ты не детский психолог.
- Ты хорошая мама, даже если нуждаешься в помощи профессионалов и близких.
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Напомним, Монеточка родила дочь в браке с продюсером Виктором Исаевым. Из-за политической обстановки в 2022 году музыкальная семья переехала в Литву.