«Ты хорошая мама»: Монеточка подготовила шпаргалку для психического здоровья молодой матери

Ставшая мамой месяц назад певица Монеточка поделилась с поклонниками, что, как и многие девушки с ребенком на руках, она не может удержаться от посещения женских форумов в поисках ответов на свои вопросы о материнстве.

«Скажу вам честно, комментарии женщин в интернете удивили меня своей жестокостью, а требования к новой маме - невыполнимостью, причем со всех сторон все требуют от нее разного, - пишет 24-летняя артистка в Telegram. - Послеродовая депрессия для многих все еще либо не существует, либо является признаком инфантильности, неподготовленности к своей роли. Будто этот безумный вальс гормонов очень легко укротить и подстроить под свои нужды».

Начитавшись негативных комментариев, молодая певица решила записать для себя несколько постулатов на будущее, чтобы никогда не сомневаться в себе как в матери.

И вот, что у нее получилось:

Ты хорошая мама, даже если не сразу почувствовала всепоглощающую любовь.

Ты хорошая мама, даже если ты испугалась.

Ты хорошая мама, даже если не все успела.

Ты хорошая мама, даже если реальность не совпала с твоими ожиданиями.

Ты хорошая мама, даже если тебе непросто принять перемены в своей жизни.

Ты хорошая мама, даже если тебе не удается быть благодарной и счастливой каждый день.

Ты хорошая мама, даже если пока не успела стать идеальным человеком.

Ты хорошая мама, даже если ты не детский педиатр.

Ты хорошая мама, даже если ты не детский психолог.

Ты хорошая мама, даже если нуждаешься в помощи профессионалов и близких.

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Напомним, Монеточка родила дочь в браке с продюсером Виктором Исаевым. Из-за политической обстановки в 2022 году музыкальная семья переехала в Литву.

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