«Теперь я буду свекровью и тещей»: Марину Девятову выписали из роддома

В начале августа певица Марина Девятова стала мамой во второй раз. У нее вместе мужем-бизнесменом Алексеем Пигуренко родился сын Александр. Это второй ребенок пары. У супружеской четы уже подрастает дочь 5-летняя дочь Ульяна.
11 августа артистка поделилась с поклонниками, что ее выписали из роддома.
«Привыкаю к тому, что у меня двое деток, что теперь я буду свекровью и тещей, - написала 38-летняя Девятова в Telegram. - Сейчас, пройдя весь путь от беременности до родов, я точно могу сказать, что ничего не повторяется, и каждый процесс протекает по-своему».
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Певица от души поблагодарила персонал роддома московской больницы, в котором рожала уже во второй раз, и вернулась с мужем и сыном домой.