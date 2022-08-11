«Теперь я буду свекровью и тещей»: Марину Девятову выписали из роддома

В начале августа певица Марина Девятова стала мамой во второй раз. У нее вместе мужем-бизнесменом Алексеем Пигуренко родился сын Александр. Это второй ребенок пары. У супружеской четы уже подрастает дочь 5-летняя дочь Ульяна.

11 августа артистка поделилась с поклонниками, что ее выписали из роддома.