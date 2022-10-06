«Тебе нужно соответствовать»: Яна Поплавская вспомнила, как мать лечила ее от «звездной болезни»

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» 1977 года, актриса Яна Поплавская рассказала, как ей в юном возрасте удалось пережить всесоюзную славу, свалившуюся на нее вместе с выходом киносказки.

По ее словам, этому поспособствовали жесткая мама и два любящих папы.

«Мне папа всегда говорил очень спокойно, обнимая меня: «Детка, ведь самое главное у альпинистов — не подняться на вершину, а спускаться с нее». Это правда. Слава — такая штука, она может извернуться и укусить тебя за «понятно что». И к этому действительно нужно быть готовым», — поделилась Поплавская в YouTube-шоу «Алена, блин!». «А мама говорила другое. Она мне говорила: «Для тебя есть одна вещь, которую ты должна запомнить раз и навсегда. Работать, работать и работать. Я научу тебя работать». И есть еще одно слово — «надо», которое не включает в себя «не могу», «не хочу», «нет сил». Это слово «надо» я ненавидела люто. Но когда я понимаю, что мне хочется вытянуть свои лапы, слово «надо» возникает у меня в голове».

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