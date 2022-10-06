«Тебе нужно соответствовать»: Яна Поплавская вспомнила, как мать лечила ее от «звездной болезни»

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» 1977 года, актриса Яна Поплавская рассказала, как ей в юном возрасте удалось пережить всесоюзную славу, свалившуюся на нее вместе с выходом киносказки.
По ее словам, этому поспособствовали жесткая мама и два любящих папы.
«Мне папа всегда говорил очень спокойно, обнимая меня: «Детка, ведь самое главное у альпинистов — не подняться на вершину, а спускаться с нее». Это правда. Слава — такая штука, она может извернуться и укусить тебя за «понятно что». И к этому действительно нужно быть готовым», — поделилась Поплавская в YouTube-шоу «Алена, блин!».
«А мама говорила другое. Она мне говорила: «Для тебя есть одна вещь, которую ты должна запомнить раз и навсегда. Работать, работать и работать. Я научу тебя работать». И есть еще одно слово — «надо», которое не включает в себя «не могу», «не хочу», «нет сил». Это слово «надо» я ненавидела люто. Но когда я понимаю, что мне хочется вытянуть свои лапы, слово «надо» возникает у меня в голове».
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Яна вспомнила, что от нее всегда требовали отдачи, иногда требовали невозможного, но при этом говорили: «Ты сможешь». Юную актрису учили работать и запрещали стонать. И как только ее матери Евгении Поплавской казалось, что девочку посещала «звездная болезнь», женщина применяла свой метод заземления ребенка.
«Она делала страшную вещь для меня. Она так загадочно для всех улыбалась и говорила: «Простите, пожалуйста. Одну минуту. Мы сейчас вернемся». А дальше это не предвещало ничего хорошего. Мы заходили за угол, мама наклонялась и говорила: «Это что? Это что, я тебя спрашиваю… Ты вдруг поверила, что ты звезда? Звезды тут те люди, которые работают рядом с тобой. А тебе нужно соответствовать. Взять себя в руки и работать!» И я говорила: «Есть!» — рассказала актриса.
Поплавская отметила, что действительно могла сойти с ума от славы. В ее юной жизни были премии, мешки писем и море любви от поклонников. Но со временем она поняла, что настоящие звезды необыкновенно скромны — им нечего доказывать.