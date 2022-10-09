Танос, Олаф, Симба: в честь каких персонажей Disney американцы называют своих детей

В Америке провели интересное исследование – какие имена персонажей Disney, Marvel и Star Wars (все эти выдуманные вселенные принадлежать одной компании) уходят в народ и становятся именами новорожденных детей.

Фанатская база у данных франшиз огромная. Она давно уже выросла, обзавелась собственными детьми и нередко называет их в честь героев фильмов и мультфильмов.

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Вот топ-15 популярных имен: