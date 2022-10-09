Танос, Олаф, Симба: в честь каких персонажей Disney американцы называют своих детей

В Америке провели интересное исследование – какие имена персонажей Disney, Marvel и Star Wars (все эти выдуманные вселенные принадлежать одной компании) уходят в народ и становятся именами новорожденных детей.
Фанатская база у данных франшиз огромная. Она давно уже выросла, обзавелась собственными детьми и нередко называет их в честь героев фильмов и мультфильмов.
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Вот топ-15 популярных имен:
- 15. Флинн, «Рапунцель»;
- 14. Моана, «Моана»;
- 13. Энакин, «Звездные войны»;
- 12. Кайло, «Звездные войны»;
- 11. Нала, «Король лев»;
- 10. Тимон, «Король лев»;
- 9. Танос, «Мстители: Война бесконечности»;
- 8. Олаф, «Холодное сердце»;
- 7. Симба, «Король лев»;
- 6. Белль, «Красавица и чудовище»;
- 5. Мерида, «Храбрая сердцем»;
- 4. Аладдин, «Аладдин»;
- 3. Рей, «Звездные войны»;
- 2. Кристофф, «Холодное сердце»;
- 1. Квилл, «Стражи галактики».
Назвать ребенка в честь героя сказочной вселенной, конечно, забавный поступок, но дать малышу имя Танос… Наверное, родители хотят, чтобы их сынишка вырос очень целеустремленным человеком.
По материалам портала ComicBook.com.