Танос, Олаф, Симба: в честь каких персонажей Disney американцы называют своих детей

Приводим 15 имен, которые стали популярны в последние годы.
Танос

Танос погиб, но не забыт. Фото: Marvel Studios

В Америке провели интересное исследование – какие имена персонажей Disney, Marvel и Star Wars (все эти выдуманные вселенные принадлежать одной компании) уходят в народ и становятся именами новорожденных детей.

Фанатская база у данных франшиз огромная. Она давно уже выросла, обзавелась собственными детьми и нередко называет их в честь героев фильмов и мультфильмов.

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Вот топ-15 популярных имен:

  • 15. Флинн, «Рапунцель»;
  • 14. Моана, «Моана»;
  • 13. Энакин, «Звездные войны»;
  • 12. Кайло, «Звездные войны»;
  • 11. Нала, «Король лев»;
  • 10. Тимон, «Король лев»;
  • 9. Танос, «Мстители: Война бесконечности»;
  • 8. Олаф, «Холодное сердце»;
  • 7. Симба, «Король лев»;
  • 6. Белль, «Красавица и чудовище»;
  • 5. Мерида, «Храбрая сердцем»;
  • 4. Аладдин, «Аладдин»;
  • 3. Рей, «Звездные войны»;
  • 2. Кристофф, «Холодное сердце»;
  • 1. Квилл, «Стражи галактики».

Назвать ребенка в честь героя сказочной вселенной, конечно, забавный поступок, но дать малышу имя Танос… Наверное, родители хотят, чтобы их сынишка вырос очень целеустремленным человеком.

По материалам портала ComicBook.com.

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