Сын рэпера 50 Cent предлагает отцу большие деньги за один день, проведенный вместе

У рэпера 50 Cent (он же 47-летний Кертис Джексон) появился потенциальный источник дохода, хоть и достаточно позорный. Родной сын предлагает ему 6700 долларов, чтобы провести вместе всего один день.
На днях 26-летний Маркиз Джексон публично выступил в социальной сети, обвинив своего родителя в том, что он присылал его матери слишком мало денег для содержания ребенка. Якобы рэпер отправлял своей бывшей девушке Шаникве Томпкинс, которая родила ему сына, всего 6700 долларов в месяц (в пересчете на рубли это более 400 тысяч). Мол, такая суперзвезда, как 50 Cent, могла платить и более существенные алименты.
Американские пользователи Интернета возмутились: неужели это маленькая сумма? Не обнаглел ли, часом, звездный отпрыск? И у молодого Маркиза нашлось, что ответить. Как передает издание TMZ, он готов заплатить своему отцу те же деньги всего за один день, проведенный вместе.
«Раз вы все думаете, что 6700 долларов — это о-о-очень большие деньги, кто-нибудь скажите моему отцу, что я заплачу ему 6700 долларов всего за 24 часа его времени, чтобы мы могли делать с ним все, что я когда-либо хотел сделать с ним в детстве», — написал молодой человек в социальной сети.
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Добавим, что отношения между отцом и сыном весьма натянуты с 2008 года, когда рэпер расстался с матерью своего ребенка. Маркиз и Кертис постоянно перебрасываются обвинениями в соцсетях, и семейной теплоты между ними ни на грош. Даже на 50 центов не наберется.