Сын рэпера 50 Cent предлагает отцу большие деньги за один день, проведенный вместе

У рэпера 50 Cent (он же 47-летний Кертис Джексон) появился потенциальный источник дохода, хоть и достаточно позорный. Родной сын предлагает ему 6700 долларов, чтобы провести вместе всего один день.

На днях 26-летний Маркиз Джексон публично выступил в социальной сети, обвинив своего родителя в том, что он присылал его матери слишком мало денег для содержания ребенка. Якобы рэпер отправлял своей бывшей девушке Шаникве Томпкинс, которая родила ему сына, всего 6700 долларов в месяц (в пересчете на рубли это более 400 тысяч). Мол, такая суперзвезда, как 50 Cent, могла платить и более существенные алименты.

Американские пользователи Интернета возмутились: неужели это маленькая сумма? Не обнаглел ли, часом, звездный отпрыск? И у молодого Маркиза нашлось, что ответить. Как передает издание TMZ, он готов заплатить своему отцу те же деньги всего за один день, проведенный вместе.