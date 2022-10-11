Сын рэпера 50 Cent предлагает отцу большие деньги за один день, проведенный вместе

Наследник звезды уверен, что знаменитый папа присылал слишком мало денег на его содержание.
50 Cent

50 Cent на сцене. Фото: Global Look Press

У рэпера 50 Cent (он же 47-летний Кертис Джексон) появился потенциальный источник дохода, хоть и достаточно позорный. Родной сын предлагает ему 6700 долларов, чтобы провести вместе всего один день.

На днях 26-летний Маркиз Джексон публично выступил в социальной сети, обвинив своего родителя в том, что он присылал его матери слишком мало денег для содержания ребенка. Якобы рэпер отправлял своей бывшей девушке Шаникве Томпкинс, которая родила ему сына, всего 6700 долларов в месяц (в пересчете на рубли это более 400 тысяч). Мол, такая суперзвезда, как 50 Cent, могла платить и более существенные алименты.

Американские пользователи Интернета возмутились: неужели это маленькая сумма? Не обнаглел ли, часом, звездный отпрыск? И у молодого Маркиза нашлось, что ответить. Как передает издание TMZ, он готов заплатить своему отцу те же деньги всего за один день, проведенный вместе.

«Раз вы все думаете, что 6700 долларов — это о-о-очень большие деньги, кто-нибудь скажите моему отцу, что я заплачу ему 6700 долларов всего за 24 часа его времени, чтобы мы могли делать с ним все, что я когда-либо хотел сделать с ним в детстве», — написал молодой человек в социальной сети.

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Добавим, что отношения между отцом и сыном весьма натянуты с 2008 года, когда рэпер расстался с матерью своего ребенка. Маркиз и Кертис постоянно перебрасываются обвинениями в соцсетях, и семейной теплоты между ними ни на грош. Даже на 50 центов не наберется.

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