«Сын мне самый первый друг»: Курбан Омаров взял 14-летнего наследника в ночной клуб

В новом интервью Курбан Омаров весьма эмоционально рассказал о своих детях: 14-летнем Омаре от первого брака и 6-летней дочери Теоне от Ксении Бородиной.

«К сожалению, с дочкой сейчас сложновато… Мне ее не хватает, сильно не хватает. То есть, именно постоянно, когда захотел – увидел, осязать, чувствовать… Ну, она вырастет, я жду», - не скрывая эмоций, поведал бизнесмен.

«А сын мне самый первый друг. Я с ним на любые темы говорю. Мы с ним в Краснодаре в ночной клуб вдвоем пошли. То есть, ему четырнадцать лет, он метр семьдесят пять, такой здоровый кабан! Мы с ним на любые темы можем поговорить. Нет тем, на которые мы бы с ним не смогли поговорить. Даже о которых люди думают, что с детьми об этом разговаривать нельзя, я с ним поговорю».