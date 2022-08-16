«Сын мне самый первый друг»: Курбан Омаров взял 14-летнего наследника в ночной клуб

В новом интервью Курбан Омаров весьма эмоционально рассказал о своих детях: 14-летнем Омаре от первого брака и 6-летней дочери Теоне от Ксении Бородиной.
«К сожалению, с дочкой сейчас сложновато… Мне ее не хватает, сильно не хватает. То есть, именно постоянно, когда захотел – увидел, осязать, чувствовать… Ну, она вырастет, я жду», - не скрывая эмоций, поведал бизнесмен.
«А сын мне самый первый друг. Я с ним на любые темы говорю. Мы с ним в Краснодаре в ночной клуб вдвоем пошли. То есть, ему четырнадцать лет, он метр семьдесят пять, такой здоровый кабан! Мы с ним на любые темы можем поговорить. Нет тем, на которые мы бы с ним не смогли поговорить. Даже о которых люди думают, что с детьми об этом разговаривать нельзя, я с ним поговорю».
Омаров, как и многие родители, не стал скрывать, что учится чему-то у своих детей.
«Если бы дети не были лучше родителей, не было бы прогресса. Они все равно лучше нас. Они уже в своем возрасте знают все, что мы знаем. У них не хватает жизненного опыта, но есть вещи, которые они видят по-другому. Более современно», - высказался предприниматель в интервью психологу Юлии Никас.
Добавим, что пока Омаров рассказывает о нехватке общения с дочерью, его бывшая жена Ксения Бородина заявляет, что отец Теоны сам не заезжает повидаться с девочкой.