Сын Барановской тайно завел улиток, чтобы «помочь» маме с морщинами

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с поклонниками забавной историей, как ее младший сын Арсений втайне от матери завел себе домашних животных. Причем весьма необычных — это были улитки.
«Ему, кстати, долгое время удавалось это скрывать: изучил о них информацию, ухаживал за ними, кормил. А в качестве аргумента, зачем они нам нужны, выдал, что массаж лица улитками избавляет от морщин», — поделилась Барановская в Telegram.
Ведущая спросила у своих подписчиков, заводили ли их дети себе тайных питомцев. Оказалось, что сами подписчики промышляли подобным в детстве. Вот какие комментарии они оставили под постом звезды:
- «Я сама в детстве принесла домой щенка белого, уж очень мне хотелось иметь собачку, но уже вечером меня разоблачили и щенка отдали»;
- «Я сама заводила белую крысу. Жила она у меня в портфеле, где благополучно погрызла учебники и тетради. И еще под кроватью в спичечном коробке колорадских жуков разводила»;
- «Червяков. Каждому дала имя. После долгих уговоров отпустили на волю»;
- «Я сама тайно в детстве купила хомяка (накопила денег), спрятала его у бабушки. Потом, правда, получила от мамы нагоняй, когда все вскрылось».
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Напомним, Юлия является материю троих детей, рожденных в гражданском браке с Андреем Аршавиным. После расставания с футболистом в 2012 году ведущая так и не вышла замуж, хотя о ее личной жизни ходит множество слухов.