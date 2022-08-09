Сын Барановской тайно завел улиток, чтобы «помочь» маме с морщинами

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с поклонниками забавной историей, как ее младший сын Арсений втайне от матери завел себе домашних животных. Причем весьма необычных — это были улитки.

«Ему, кстати, долгое время удавалось это скрывать: изучил о них информацию, ухаживал за ними, кормил. А в качестве аргумента, зачем они нам нужны, выдал, что массаж лица улитками избавляет от морщин», — поделилась Барановская в Telegram.

Ведущая спросила у своих подписчиков, заводили ли их дети себе тайных питомцев. Оказалось, что сами подписчики промышляли подобным в детстве. Вот какие комментарии они оставили под постом звезды: