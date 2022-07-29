«Сколько мы прошли вместе»: Анна Седокова призналась, что нашла в детях источник силы

До того, как найти свое счастье со спортсменом Янисом Тимой, певица Анна Седокова пережила множество любовных драм и многие свои песни написала именно из состояния страдания и печали. В новом интервью у экс-«ВИА Гры» спросили, кто был ее опорой и поддержкой в этом душераздирающем периоде жизни.

«Мои дети. Каждый день я благодарю бога за мои любимую троицу, — ответила 39-летняя звезда. — Я понимаю, сколько мы прошли вместе. Я ни на секунду не расслаблялась, потому что каждый раз звучала музыка — их слово «мама». Каждый раз кто-то подходил и спрашивал: «Мама, почему ты плачешь?», а я говорила: «Ничего, просто в глаз попало». «Да, дети были источником головной боли, седых волос, но одновременно и источником силы».

Седокова поделилась с журналом The Voice, что когда остановила свой выбор на Тимме, искала мужчину, с которым будет комфортно и ей, и ее детям.