«Семья — мой приоритет номер один»: Миранда Керр рассказала о совместном воспитании сына с Орландо Блумом

39-летняя супермодель Миранда Керр делит с бывшим мужем, актером Орландо Блумом 11-летнего сына Флинна. При этом у обеих звезд уже давно новые семьи.

Миранда вышла замуж и родила еще двоих мальчиков миллиардеру Эвану Шпигелю, а Орландо обручился с певицей Кэти Перри, которая подарила ему дочь.

В новом интервью модель поделилась своими взглядами на совместное воспитание ребенка с бывшим мужем в ситуации, когда у каждого своя отдельная семья.