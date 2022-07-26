«Семья — мой приоритет номер один»: Миранда Керр рассказала о совместном воспитании сына с Орландо Блумом

39-летняя супермодель Миранда Керр делит с бывшим мужем, актером Орландо Блумом 11-летнего сына Флинна. При этом у обеих звезд уже давно новые семьи.
Миранда вышла замуж и родила еще двоих мальчиков миллиардеру Эвану Шпигелю, а Орландо обручился с певицей Кэти Перри, которая подарила ему дочь.
В новом интервью модель поделилась своими взглядами на совместное воспитание ребенка с бывшим мужем в ситуации, когда у каждого своя отдельная семья.
«Совместное воспитание с Орландо и Кэти — это то, чему я очень рада. С первого дня, когда мы с Орландо решили расстаться, я сказала: «Послушай, что бы мы ни делали, мы должны ставить на первое место потребности Флинна, а не свои собственные». Именно так мы принимаем наши решения. Семья — мой приоритет номер один, потом работа, потом моя компания, которая как еще один ребенок, а потом, к сожалению, мои друзья, но так будет не всегда», — рассказала Керр журналу Vogue Australia.
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Известная красавица также поделилась, что всегда мечтала быть мамой троих мальчиков, поэтому чувствует себя очень счастливой. И, в целом, ей просто нравится быть матерью.
Миранда отметила, что не против родить еще одного ребенка, но оставила эту вероятность на волю высших сил.