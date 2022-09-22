С 2023 году семьи с низким доходом начнут получать универсальное пособие

С 1 января 2023 года правительство России введет универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое объединит ряд действующих выплат. Об этом 22 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», - цитирует премьера ТАСС. «Государство обеспечит действительно единую, комплексную, адресную поддержку - с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка».

Поясним, что новое пособие будет назначаться также нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Чтобы оформить его, необходимо будет подать только одно заявление в МФЦ или через портал госуслуг.