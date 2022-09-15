Раскрыт неожиданный секрет: как приучить ребенка делать уроки самостоятельно

Как утверждает нейропсихолог Алевтина Кузьмина, родителям школьников не стоит соглашаться помогать ему готовить домашнее задание: такая готовность подогревает в ребенке нежелание учиться самому.

«Родители могут оказать помощь только в том случае, если ребенок покажет, что он пытался решить что-то сам. В случае если нет черновика или звучит аргумент «Мне ничего непонятно», то можно сделать вывод, что он не пытался выполнить задание. И если родитель соглашается на помощь, то ребенок расслабляется, а нежелание учиться самостоятельно укрепляется», - объясняет Кузьмина.

Кроме того, специалист советует обозначить четкие временные рамки, за которые ребенок должен выполнить определенное задание. Еще один совет – начинать делать уроки с самого сложного предмета. И, конечно, использовать черновик.

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