Раскрыт неожиданный секрет: как приучить ребенка делать уроки самостоятельно

Как утверждает нейропсихолог Алевтина Кузьмина, родителям школьников не стоит соглашаться помогать ему готовить домашнее задание: такая готовность подогревает в ребенке нежелание учиться самому.
«Родители могут оказать помощь только в том случае, если ребенок покажет, что он пытался решить что-то сам.
В случае если нет черновика или звучит аргумент «Мне ничего непонятно», то можно сделать вывод, что он не пытался выполнить задание. И если родитель соглашается на помощь, то ребенок расслабляется, а нежелание учиться самостоятельно укрепляется», - объясняет Кузьмина.
Кроме того, специалист советует обозначить четкие временные рамки, за которые ребенок должен выполнить определенное задание. Еще один совет – начинать делать уроки с самого сложного предмета. И, конечно, использовать черновик.
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«Сидение над учебниками всей семьей обернется для школьника проблемами в будущем, когда выяснится, что вместо развития навыков решать проблемы он получил лишь хорошие отметки», - цитирует слова нейропсихолога телеканал «360» со ссылкой на интервью Life.