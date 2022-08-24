«Приучаю к самостоятельности и свободе»: Водонаева объяснила, почему для отдыха с сыном выбрала Турцию

Летом 2022 года модель и телезвезда Алена Водонаева отдохнула со своим сыном Богданом в Турции. Блогер отмечает, что обожает парный отдых с сыном и каждый год выезжает с ним куда-нибудь. А Турцию выбрала за чистое море и all-inclusive.

«Не хотелось думать о том, куда пойти завтракать/ обедать/ужинать, хотелось свободы от бронирований и бытовых заморочек. Тем более я начинаю глобально приучать сына к самостоятельности и свободе, Турция для этого идеально подходит. Закрытая, безопасная территория, интерактивы, развлечения», — рассказала Алена журналу The Voice.

По мнению 40-летней модели, Турция прекрасно подходит для отдыха с детьми.