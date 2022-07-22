Прикованный наручниками Райан Гослинг ответил на звонок жены во время съемок

Райан Гослинг сколько угодно может быть голливудской звездой, но прежде всего он – порядочный семьянин.

В новом интервью 41-летнему актеру напомнили забавный случай со съемок очередного боевика с его участием. Дело было в Праге. Работая над новой экшн-сценой, артист был прикован наручниками к скамейке, а вокруг гремели взрывы и стрельба. И вдруг во время всего этого созданного киношниками хаоса раздался телефонный звонок.

Райан рассказал, что «снял трубку» на смартфоне свободной рукой, потому что это звонила его жена Ева Мендес, остановившаяся в соседней гостинице. Дело в том, что гражданская супруга актера и его дочери поехали в Европу вслед за главой семейства, чтобы не разлучаться, пока он создает очередной киношедевр.