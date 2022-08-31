«Превращать маленьких людей в больших»: Хлои Кардашьян поделилась откровениями о материнстве

В августе стало известно, что у американской телезвезды и модели Хлои Кардашьян появился второй ребенок. 38-летняя светская львица через суррогатное материнство получила братика для своей 4-летней дочки Тру. Отцом малыша выступил баскетболист Тристан Томпсон. Ранее он был уличен в ряде измен бывшей возлюбленной, но Хлои все равно захотела от него еще одного ребенка.

И вот, в новом интервью она рассказала, каково это быть мамой двоих деток.