«Превращать маленьких людей в больших»: Хлои Кардашьян поделилась откровениями о материнстве

В августе стало известно, что у американской телезвезды и модели Хлои Кардашьян появился второй ребенок. 38-летняя светская львица через суррогатное материнство получила братика для своей 4-летней дочки Тру. Отцом малыша выступил баскетболист Тристан Томпсон. Ранее он был уличен в ряде измен бывшей возлюбленной, но Хлои все равно захотела от него еще одного ребенка.
И вот, в новом интервью она рассказала, каково это быть мамой двоих деток.
«Я знаю, что это клише, но я люблю все, даже сложные моменты. Я бросаю вызов себе как личности в своей способности превращать маленьких людей в действительно невероятных больших людей — это честь и подарок», - поделилась Кардашьян с журналом Elle.
«Мы должны серьезно относиться к этой роли, особенно в наши дни, когда дети настолько доступны и открыты для информации в таком раннем возрасте. Это очень страшно, но я очень серьезно отношусь к своей работе. Я люблю ее так сильно».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, ранее Хлои высказывалась, что хочет завести большую семью, так как сама выросла в целом клане. Кстати, имя своему второму ребенку она, похоже, еще не выбрала.