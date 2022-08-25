«Понимают, что деньги не падают с неба»: Лазарев пояснил, зачем берет детей на свои концерты

Популярного певца и отца двоих детей Сергея Лазарева спросили о том, берет ли он наследников на работу, то есть на съемки и концерты.
«Дети знают, что их папа — известный артист, и понимают, что в силу профессии я не могу часто бывать дома. Поэтому для того, чтобы проводить с ними больше времени, я беру их с собой на съемки, на концерты. Так они понимают, что деньги зарабатываются трудом, а не падают с неба, стараюсь учить детей ценить все, что они имеют», — рассказал 39-летний Лазарев журналу «Жара».
Он также добавил, что является авторитетом для своих детей.
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Напомним, Сергей воспитывает восьмилетнего сына Никиту и четырехлетнюю дочь Аню. О матери детей певец старается не распространяться.
Наследник звезды этим летом занимался английским и информатикой, а с сентября продолжит ходить в танцевальную студию «Тодес». Девочка любит изображать из себя артистку: танцует, поет, редко сидит на месте.