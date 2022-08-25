«Понимают, что деньги не падают с неба»: Лазарев пояснил, зачем берет детей на свои концерты

Популярного певца и отца двоих детей Сергея Лазарева спросили о том, берет ли он наследников на работу, то есть на съемки и концерты.

«Дети знают, что их папа — известный артист, и понимают, что в силу профессии я не могу часто бывать дома. Поэтому для того, чтобы проводить с ними больше времени, я беру их с собой на съемки, на концерты. Так они понимают, что деньги зарабатываются трудом, а не падают с неба, стараюсь учить детей ценить все, что они имеют», — рассказал 39-летний Лазарев журналу «Жара».

Он также добавил, что является авторитетом для своих детей.