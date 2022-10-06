Папина любовь: рэпер Post Malone набил татуировку на лбу в честь новорожденной дочери

Рэпер набил себе новую тату за кулисами после выступления в Индианаполисе 2 октября. Как сообщает портал TMZ, эти буквы обозначают имя дочери звезды, которая родилась в 2022 году.

Для Поста это первый ребенок. Матерью стала давняя подруга рэпера, которой он недавно сделал предложение. Несмотря на то, что артист поделился этими событиями своей личной жизни с журналистами, публика так и не знает имен невесты и дочери звезды. Теперь фанаты будут гадать, как зовут девочку, зная заглавные буквы DDP, где P – это явно фамилия Post.

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Напомним, что приятель рэпера Джастин Бибер тоже оставил место на своем теле для татуировки в честь будущих детей.