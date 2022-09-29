«Относитесь к ним как к своим детям»: Гвинет Пэлтроу поделилась, каково быть мачехой

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и ее муж-продюсер Брэд Фэлчак обсудили свою семью в новом выпуске подкаста goop. Отдельно коснулись темы детей, так как для обеих звезд их брак является вторым, и у каждого осталось по два ребенка из первой семьи.

Гвинет пришлось стать мачехой для детей второго мужа, и в беседе она поделилась, что этот опыт был для нее непростым. Актриса призналась, что не хотела быть «злой мачехой» и долгое время боялась делать замечания наследникам своего возлюбленного. Сейчас она сожалеет о том, что была такой нерешительной.

«Несколько лет назад я подумала: «Черт возьми, это мои дети. Я их люблю. Я не собираюсь бояться наказывать их», — рассказала Пэлтроу. — Если бы кто-то спросил у меня совета по этому поводу, я бы сказала, что с первого дня просто относитесь к ним как к своим детям. Мне жаль, что я не сделала этого раньше».

Брэд похвалил свою жену, сказав, что она великолепная мачеха. Мол, у Гвинет есть общение с его детьми без его участия, они приходят к актрисе за советом и доверяют ей.