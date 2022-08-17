Отдавать детей за границу: почти треть россиян высказалась за усыновление сирот иностранцами

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал мнение россиян о возможном принятии законопроекта, запрещающего усыновление и передачу под опеку сирот из России гражданам стран с иной культурой.
Результаты опроса таковы, что больше половины граждан (60%) поддерживают утверждение, что дети должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детдомах. И чуть меньше трети (32%) придерживаются противоположной точки зрения, так как для малышей это шанс обрести семью, пусть и за рубежом.
При этом к первой группе относятся, в основном, люди старшего возраста, а ко второй — молодежь 18–24 лет. Также россияне, живущие в столицах и имеющие высшее образование, чаще голосовали за усыновление иностранцами.
ВЦИОМ напомнил о «законе Димы Яковлева» — изменениях в Семейном кодексе РФ, которые ограничивают усыновление российских детей-сирот гражданами США и еще ряда стран, в которых разрешены однополые браки. В 2013 году его одобряли 54% опрошенных, в 2015-м — 76%, а в 2022-м — 67%.
Сейчас Госдума рассматривает новый закон о запрете усыновления и передачи под опеку сирот из России гражданам недружественных стран. В его поддержку проголосовали 63% опрошенных, против — 21%.