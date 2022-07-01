«Оно все меняет»: Брэдли Купер высказался об исцеляющей силе отцовства

В новых интервью голливудский актер Брэдли Купер активно заговорил о своей борьбе с наркотической зависимостью. Немалую роль в этом процессе, по словам 47-летней звезды, сыграло его отцовство. Напомним, что артист делит пятилетнюю дочь Лею с моделью из России Ириной Шейк.

Вот что Купер сказал об исцеляющей силе отцовства в своей новой беседе с журналистами.

«Отцовство — оно… Все меняет. Каждая вещь отходит в тень или окрашивается в великолепные цвета тем фактом, что я стал отцом замечательного человека, — говорит Брэдли в подкасте Smartless. — Будь у тебя какая-то замечательная вещь, или прорыв со сценарием, или прекрасный момент на съемочной площадке или в монтажной… У тебя есть около сорока таких моментов каждый день с твоим ребенком, которые доставляют радость. Это не выдумка, это просто правда».

Напомним, Шейк и Купер встречались в 2015–2019 годах, а 2017-м у них родилась дочь. Несмотря на расставание, звездная пара продолжает совместно заботиться о ребенке. В этом процессе они выглядят настолько мило, что поклонники то и дело начинают строить теории об их воссоединении.

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