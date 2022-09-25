«Они уже говорят на трех языках»: Джордж Клуни признался, что его 5-летние дети умнее своего отца

На минувшей неделе голливудский актер Джордж Клуни принял участие в открытии Школы кино и телевидения в Лос-Анджелесе, в основании которой принял участие.
61-летний артист, хоть и не будет сам преподавать в новом учебном заведении, но пообещал регулярно навещать студентов и делиться с ними своим громадным опытом. Проект направлен на то, чтобы ребята из недостаточно представленных слоев общества могли влиться в различные профессии шоу-бизнеса - стать операторами, декораторами, стилистами и так далее.
Выступая на мероприятии, Клуни высказался и о том, хочет ли он, чтобы его собственные дети стали частью шоу-бизнеса.
«Они могут делать все, что захотят, — цитирует актера издание Entertainment Tonight. - Я предполагаю, что они немного умнее меня, поэтому они, вероятно, что-то сделают — они уже говорят на трех языках в то время, как я все еще работаю над английским».
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Добавим, что 27 сентября Джордж Клуни отметит восемь лет брака со своей женой Амаль. У пары подрастают 5-летние двойняшки Элла и Александр.