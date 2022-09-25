«Они уже говорят на трех языках»: Джордж Клуни признался, что его 5-летние дети умнее своего отца

На минувшей неделе голливудский актер Джордж Клуни принял участие в открытии Школы кино и телевидения в Лос-Анджелесе, в основании которой принял участие.

61-летний артист, хоть и не будет сам преподавать в новом учебном заведении, но пообещал регулярно навещать студентов и делиться с ними своим громадным опытом. Проект направлен на то, чтобы ребята из недостаточно представленных слоев общества могли влиться в различные профессии шоу-бизнеса - стать операторами, декораторами, стилистами и так далее.

Выступая на мероприятии, Клуни высказался и о том, хочет ли он, чтобы его собственные дети стали частью шоу-бизнеса.