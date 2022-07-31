«Она очень, очень талантлива»: дочь Тома Круза поет в фильмах своей матери

В июле 2022 года у голливудской актрисы Кэти Холмс вышел новый фильм Alone Together («Вместе в одиночестве»), в котором она исполнительница главной роли, режиссер, продюсер и сценарист. В открывающих титрах этой картины звучит кавер на культовую песню Blue Moon, который записала 16-летняя дочь звезды Сури – наследница Тома Круза.

Однако Холмс пригласил дочку к работе над фильмом не потому, что хочет продвинуть свою кровиночку. Актриса уверена, что у ее ребенка настоящий дар к пению.

«Мне всегда нужен талант высочайшего уровня. Поэтому я попросила ее! — рассказала Холмс в интервью изданию Yahoo! Entertainment. - Она очень, очень талантлива. Она сказала, что сделает это, и записала песню, и я позволила ей делать свое дело».

Актриса отметила, что ее дочь спела и для еще одной картины. Но ждать в скором времени музыкального тура от Сури Круз не стоит. По словам звездной мамы, она все еще 16-летняя девочка и должна учиться в школе. Но кто знает - вдруг через пару лет мы услышим о новой звезде эстрады.