«Очень красивая»: Брэд Питт прослезился, увидев танцевальный ролик дочери Шайло

В новом интервью голливудского актера Брэда Питта спросили, как он отнесся к танцевальным навыкам его 16-летней дочери Шайло, рожденной Анджелиной Джоли. Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором девочка демонстрирует свои пластичность и чувство ритма. И, надо сказать, талантом наследница звезд не обделена.
«Это вызывает слезы на глазах, да. Она очень красивая», — прокомментировал ролик гордый отец.
Питт признался, что не в курсе, откуда у его кровиночки такой талант к танцам. Сам себя он назвал «мистер Две левых ноги».
58-летнего актера спросили, одобряет ли он то, что его дети осваивают творческие профессии, или же он хотел бы, чтобы наследники держались подальше от искусства и сопутствующей ему медийности.
«Мне нравится, когда они находят свой собственный путь, находят то, что им интересно, и расцветают», — цитирует Брэда портал ET.
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Напомним, у Питта и Джоли трое приемных и трое родных детей. В 2016 году звездная пара рассталась и с тех пор не вылезает из судов. Главный спор между бывшими супругами — кому достанется право опеки над ребятней.