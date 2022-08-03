«Очень красивая»: Брэд Питт прослезился, увидев танцевальный ролик дочери Шайло

В новом интервью голливудского актера Брэда Питта спросили, как он отнесся к танцевальным навыкам его 16-летней дочери Шайло, рожденной Анджелиной Джоли. Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором девочка демонстрирует свои пластичность и чувство ритма. И, надо сказать, талантом наследница звезд не обделена.

«Это вызывает слезы на глазах, да. Она очень красивая», — прокомментировал ролик гордый отец.

Питт признался, что не в курсе, откуда у его кровиночки такой талант к танцам. Сам себя он назвал «мистер Две левых ноги».