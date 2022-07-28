Никаких обид: Меган Фокс понянчилась с новым ребенком бывшего мужа

В 2020 году голливудская пара Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака и рождения троих сыновей. Оба практически сразу нашли себе новых возлюбленных, но отношения между ними по-прежнему теплые.

В конце июня 2022-го у актера «Беверли-Хиллз, 90210» родился еще один ребенок – сын Зейн, от участницы «Танцев со звездами» Шарны Берджесс. Танцовщица рассказала прессе, что бывшая жена ее нового мужчины не только прислала подарок малышу после его появления на свет, но и сама пришла понянчиться с крохой.

«Она пришла и провела некоторое время, обнимаясь с Зейном, — цитирует 37-летнюю Шарну издание US Weekly. - Это было замечательно, и действительно приятно такое видеть».

Она добавила, что ее месячный сын не расплакался на руках у чужой тети. Он вообще родился очень спокойным и социальным – не ревет и с удовольствием лежит на руках у всех, кто его возьмет.

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Напомним, Фокс и Грин являются родителями троих сыновей 5, 8 и 9 лет. Ранее Шарна Берджесс сама решила познакомиться поближе с актрисой, чтобы та доверяла ей, ведь новая возлюбленная отца мальчиков теперь проводит много времени с наследниками кинозвезды. Вот такая у них большая и дружная семья.