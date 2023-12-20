Яна Рудковская о тренировках сына Саши у Евгения Плющенко: «Никогда не гнобит, потому что сам через все это проходил»

Яна Рудковская в свежем интервью рассказала о воспитании сына Саши от фигуриста Евгения Плющенко. Мальчик делает большие успехи в спорте. Он выиграл первенство «Битва школ» — это соревнования Москомспорта. Такими достижениям, как говорит жена олимпийского чемпиона, она, конечно же, гордится. Гном Гномыч (так Сашу называют домашние. — Прим. ред.) выступал под песню Майкла Джексона, этот номер стал хитом в Интернете с миллионным просмотрами на YouTube.

От своего отца Саша, как считает Яна Рудковская, взял все самое лучшее. Он очень трудолюбивый и мечтает попасть на Олимпиаду. При этом прошлый сезон у мальчика был сложным. Сказались травмы.

«Проблемы после перелома руки, болели колени. Он практически не выступал на соревнованиях. В этом все намного удачнее. Уверена, что в следующем году у него уже будут все каскады с тройными прыжками», — добавила Яна Рудковская.

Своего мужа бизнесвумен считает лучшим наставником для их сына. Сам Евгений прошел сложный путь, чтобы завоевать свои награды. Он победитель и призер четырех Олимпиад.

«Никогда не гнобит, потому что сам через все это проходил», — отметила жена Плющенко, говоря о том, как он общается с подопечными на льду.

По материалам Hello!.