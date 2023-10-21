Четыре признака, что ваш ребенок увлекся вейпами

Вейпы опасны отравлением никотином, острыми аллергическими реакциями, острым ингаляционным ожогом легких, риском развития ряда заболеваний и целым спектром опасных для здоровья веществ.

Случаи попадания детей в больницы, связанные с употреблением электронных сигарет, множатся с внушительной прогрессией.

Как понять, что ваш ребенок увлекся этой вредной привычкой? Вот какие основные признаки приводит главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

От одежды подростка или в его комнате сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов, шоколада. На одежде регулярно появляются жирные пятна, которые тоже имеют приятный запах - скорее всего, это жидкость для вейпа. Ребенок сонлив, в упадке сил или, наоборот, излишне суетлив и раздражителен. Ребенок стал замкнутым или скрытным.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Специалист отметил, что баловство электронными сигаретами может привести к желанию подростка попробовать и другие способы курения.

По материалам «Комсомольской правды».