Четыре признака, что ваш ребенок увлекся вейпами

Вейпы опасны отравлением никотином, острыми аллергическими реакциями, острым ингаляционным ожогом легких, риском развития ряда заболеваний и целым спектром опасных для здоровья веществ.
Случаи попадания детей в больницы, связанные с употреблением электронных сигарет, множатся с внушительной прогрессией.
Как понять, что ваш ребенок увлекся этой вредной привычкой? Вот какие основные признаки приводит главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.
- От одежды подростка или в его комнате сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов, шоколада.
- На одежде регулярно появляются жирные пятна, которые тоже имеют приятный запах - скорее всего, это жидкость для вейпа.
- Ребенок сонлив, в упадке сил или, наоборот, излишне суетлив и раздражителен.
- Ребенок стал замкнутым или скрытным.
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Специалист отметил, что баловство электронными сигаретами может привести к желанию подростка попробовать и другие способы курения.
По материалам «Комсомольской правды».