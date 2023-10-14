«Как можно подвергать сомнению божий промысел?»: Кардашьян ответила на критику своей беременности после 40

В июне 2023 года американская телезвезда Кортни Кардашьян объявила на концерте своего мужа-барабанщика Трэвиса Баркера о своей беременности. Четвертой для нее, но первой в браке с музыкантом.
До этого пара неудачно пыталась сделать ЭКО, и вдруг беременность наступила естественным путем. Большинство фанатов обрадовалось этой новости, но нашлись и те, кто раскритиковал Кортни за желание стать мамой в 44 года.
В рамках фотосессии для обложки итальянской версии журнала Vanity Fair Кортни прокомментировала критику в свой адрес.
«Эти комментарии меня не касаются. Я просто говорю: как можно подвергать сомнению божий промысел? Потому что именно так я вижу эту беременность, которая наступила, когда мы с Трэвисом уже даже не думали о ней, через год после того, как мы прекратили попытки ЭКО», — цитирует старшую Кардашьян страница модного издания в социальной сети.
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Напомним, у Кортни трое детей от бывшего гражданского мужа Скотта Дисика. В 2022 году она вышла замуж за давнего друга, барабанщика популярной панк-группы Blink-182.