«Как можно подвергать сомнению божий промысел?»: Кардашьян ответила на критику своей беременности после 40

В июне 2023 года американская телезвезда Кортни Кардашьян объявила на концерте своего мужа-барабанщика Трэвиса Баркера о своей беременности. Четвертой для нее, но первой в браке с музыкантом.

До этого пара неудачно пыталась сделать ЭКО, и вдруг беременность наступила естественным путем. Большинство фанатов обрадовалось этой новости, но нашлись и те, кто раскритиковал Кортни за желание стать мамой в 44 года.

В рамках фотосессии для обложки итальянской версии журнала Vanity Fair Кортни прокомментировала критику в свой адрес.