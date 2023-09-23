Какое имя выбрать ребенку - новый сервис ЗАГСа поможет определиться

Не знаете, как назвать ребенка? Мечетесь между двумя и более именами? Хотите быть оригинальными, но не перегибать палку, как Илон Маск? Вам в помощь на официальном портале ЗАГС появился сервис, помогающий подобрать имя малышу.

Интернет-страница предлагает топы популярных и редких имен для мальчиков и девочек. На ней можно задать особые параметры, например, желаемые первые буквы, длину, отчество, регион проживания – и алгоритм поможет подобрать лучший вариант.

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В каталоге сервиса более 12 тысяч имен, в том числе Шахизар, Айтиряк, Ильфруза и Айсира. Выбирайте ответственно.