Звездный папа Сергей Светлаков: «На одной любви невозможно воспитать мальчика. Нужна и строгость»

Шоумена Сергея Светлакова спросили, есть ли у него со второй женой Антониной Чеботаревой разногласия в воспитании их сыновей.

«Было четыре спора и двенадцать разногласий. Да все как у всех. В большинстве вопросов наши мнения сходятся. Но мне хочется с парнями быть построже. Сам же таким был и лучше понимаю, где они хитрят», — ответил комедиант в интервью изданию 7days.ru.

«А мама у нас замечательная и иногда чересчур добрая. Но я считаю, что только на одной любви невозможно воспитать мальчика. Нужна и строгость. Парни должны чувствовать последствия своих поступков и степень ответственности».

«Речь не идет о физическом наказании, это могут просто какие-то лишения: отлучения от планшета или чего-то сладкого. Для них это, может, страшнее, чем в мое время стоять на горохе. Ограничения нужны, потому что дети всегда пытаются нащупать границы дозволенного и их нарушить».