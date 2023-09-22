Звездный папа Сергей Светлаков: «На одной любви невозможно воспитать мальчика. Нужна и строгость»

Шоумена Сергея Светлакова спросили, есть ли у него со второй женой Антониной Чеботаревой разногласия в воспитании их сыновей.
«Было четыре спора и двенадцать разногласий. Да все как у всех. В большинстве вопросов наши мнения сходятся. Но мне хочется с парнями быть построже. Сам же таким был и лучше понимаю, где они хитрят», — ответил комедиант в интервью изданию 7days.ru.
«А мама у нас замечательная и иногда чересчур добрая. Но я считаю, что только на одной любви невозможно воспитать мальчика. Нужна и строгость. Парни должны чувствовать последствия своих поступков и степень ответственности».
«Речь не идет о физическом наказании, это могут просто какие-то лишения: отлучения от планшета или чего-то сладкого. Для них это, может, страшнее, чем в мое время стоять на горохе. Ограничения нужны, потому что дети всегда пытаются нащупать границы дозволенного и их нарушить».
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Светлаков отметил, что старается уделять достаточно внимания всем троим наследникам, в том числе и дочери от первого брака. Он стремится и поиграть с детьми, и поучить их жизни, и при любой возможности вывезти семью в путешествие.
По мнению шоумена, Интернет сильно разделил детство бывших и нынешних подростков. Современных детей приходится учить ценить то, что у них есть, и заставлять учиться на фоне того, что ответ на любой вопрос можно быстро найти в Сети.