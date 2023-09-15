Мэттью Макконахи рассказал 15-летнему сыну об опасностях соцсетей, прежде чем разрешил завести страничку

Минувшим летом старшему сыну голливудского актера Мэттью Макконахи по имени Леви исполнилось 15 лет, и звездный папа наконец разрешил наследнику пользоваться соцсетями. Парень завел себе страничку в популярном приложении, заблокированном в России, но перед этим заботливый отец провел с ним разъяснительную беседу.
53-летний актер посчитал своим долгом предупредить подростка о том, какие опасности кроются в социальных сетях, и как правильно пользоваться Интернетом. Подробностями воспитательного разговора звездный родитель поделился в новом интервью на ТВ.
«Давай поговорим о том, что это такое. Давай поговорим о плюсах и о минусах. Давай поговорим об активах. Давай поговорим о ловушках», — вспомнил Мэттью свою беседу с сыном в передаче Today.
«Давай поговорим о том, что ты хочешь сказать. Какова твоя история? Потому что часто с молодыми людьми в социальных сетях происходит то, что они просыпаются утром и первым делом думают, какой сделать пост, а не что они хотели бы совершить сегодня».
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Макконахи добавил, что они с женой пристально наблюдают, что сын выкладывает в социальную сеть, понял ли он родительские наставления.
«Мы переживаем, мы измеряем, мы обсуждаем вещи. Мы попросили его посмотреть на других людей, на которых он равняется, на их посты, — продолжил Мэтью. — Мы обсуждали, почему они ему нравятся. Почему у некоторых людей больше популярности. Они актуальны, потому что являются самими собой или ведут себя как кто-то другой?»
Актер отметил, что обсуждение этих вопросов в семье продолжается.