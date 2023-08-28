Найдена чудесная фраза, способная остановить детскую истерику: родителям теперь нечего бояться!

Порой на улице, в магазине и в других общественных местах мы наблюдаем грустную картину: ребенок бьется в истерике, а родители не в силах справиться с разбушевавшимся чадом. Между тем существует простой способ пресечь детскую истерику на корню. Психологи рекомендуют задать ребенку единственный вопрос:

«Это большая проблема, средняя или маленькая?»

Если успеть спросить это вовремя — до того, как малыш начнет плакать и кричать, — можно уберечь себя и окружающих от зрелища детской истерики. Все дело в том, что искренний интерес к проблеме ребенка мгновенно изменит ход его мыслей, он почувствует, что родители уважают его эмоции и хотят помочь.

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По материалам изданий vnimanie.prо и «Белновости»