«Девочки знают свою маму»: Бородина рассказала, ругается ли она матом при детях

Поклонники спросили популярную телеведущую Ксению Бородину, ругается ли она матом при детях. 40-летняя звезда эфира развернуто ответила в социальной сети.

«Конечно, я не ругаюсь как сапожник, но в порыве эмоций я могу и крепко выразиться. Но! Не делаю этого в разговоре с девочками. Хотя конечно, они могут услышать от меня мат, когда я разговариваю с кем-то», - пишет Бородина в Telegram.

«Я не хочу казаться перед своими детьми лучше, чем я есть. Мы живем вместе, и девочки знают свою маму. Но здесь очень важно расставить границы дозволенного. Они не могут так же свободно выражаться».